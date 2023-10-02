رئيس حزب الغد: قرار السيسي بالترشح تاريخي ويؤكد على احترامه للإرادة الشعبية

وجه حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى بالغ التحية وعظيم التقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقبول سيادته تحمل المسؤولية مجددا فى هذه الظروف الصعبة، و موافقته على الترشح لفترة ثانية وأخيرة للرئيس، وفقا لنص دستور البلاد الحالي وتعديلاته فى العام 2019.

نزول الرئيس مجددا على رغبة الارادة الشعبية

و أكد" موسى" فى بيان صحفى له أن نزول الرئيس مجددا على رغبة الارادة الشعبية ليس بجديد على سيادته، فلقد عودتنا دائما على النزول على الإرادة الشعبية واحترامها وقبول التكليف وتحمل تبعات الاستمرار ومسؤليته الشاقة مهما كلفه الامر من تضحيات.

وثمن حزب الغد قرار الرئيس بقبول الترشح ويعبره قرارا تاريخيا و هو القرار الذى يؤكد على عظيم وطنية الرئيس وشديد تحمله من أجل وطنه، ومن أجل التصدى بكل قوة لمحاولات اختطاف الدولة والوطن لصالح مصالح أنظمة معادية لنا وبمساعدة ميليشيات الارهاب المدعومة من تلك الأنظمة.

وأضاف "موسى" ان قرار الرئيس أصاب أعداء الوطن بخيبة أمل كبيرة وعلينا أن نساند جميعا وأن نشارك بقوة فى الانتخابات القادمة دعما لاختيارنا وتأكيدا على ثقتنا فى قائدنا وزعيمنا.