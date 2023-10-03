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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالجليل: جمهور الزمالك يستحق الإشادة.. وموديست تنقصه الجاهزية البدنية للمشاركة مع الأهلي

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن جمهور نادي الزمالك كان له دور مهم في التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية؛ بعد الدعم القوي خلال مواجهة فريقه أمام أرتا سولار الجيبوتي، خاصة وأن الفريق كان مستواه سيئا للغاية خلال الشوط الأول، ولم يكن هناك أي إيحاء بقدرة الزمالك على تسجيل 4 أهداف خلال الشوط الثاني، لكن الأمور تغيرت بدعم الجمهور للاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "سعدت بعودة أوباما وكان له دور مؤثر مع الزمالك، وكذلك قدم أحمد فتوح وزيزو مستوى جيدا خلال اللقاء، وأتمنى ألا يصر أوسوريو على طريقة اللعب التي يعتمد فيها على بعض اللاعبين في غير مراكزهم، فكيف يلعب فتوح (مساك ثالث) أو محور ارتكاز".

وأضاف: "الزمالك لن يواجه فرق قوية في دور المجموعات، لكن أرتا سولار لم يكن قويًا والفريق الأبيض وجد صعوبة في مواجهته، الزمالك قادر على حل الأزمات، ولكن الأهم إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين سواء المصريين أو الأجانب، والفريق يضم لاعبين مميزين ويجب صرف مستحقات القدامى قبل جلب أي لاعب جديد، ومن الوارد رحيل أوسوريو عن النادي في أي وقت".

وواصل: "غياب عبدالمنعم عن الأهلي أمام إنبي لن يؤثر على الفريق، وأنتظر رؤية أحمد عبدالقادر بمستوى أفضل، وكذلك طاهر محمد طاهر، ولا زال أنتوني موديست في حاجة للتجهيز بدنيا خلال المرحلة الجارية، لكنه يتحرك بشكل جيد، وعندما شارك أمام المصري لم يكن جاهزًا، فهو مهاجم صندوق وسيسجل أهدافا كثيرة للأهلي هذا الموسم، هو في حاجة للياقة المباريات التي تزيد من مواجهة لأخرى".

وأتم تصريحاته: "اعتقد أن إنبي سيقدم مستوى جيدا أمام الأهلي، وسيلعب مباراة دفاعية قوية، لكن الصعود إلى نهائي الكأس سيكون لصالح الأهلي".

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