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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف مفاجآت بشان كولر: رفض صفقات.. والأيام أثبتت صحة توقعه

صدى البلد

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بسياسة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، في اختيار صفقات الفريق.

وكتب فرج عامر، عبر “فيس بوك”: “مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يمتلك إرادة وتصميما ودقة في أدق التفاصيل بصورة غير عادية، كولر رفض العديد من الصفقات التي كانت مرشحة للأهلي، وكانت نجوما في أنديتها، ولكن الأيام أثبتت صحة توقعه، أتمنى أن يتحلى بهذه الصفات شباب المدربين المصريين”.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، في التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة؛ لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

كولر يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي للتفاوض على ضم أحمد فتوح

ووفقا لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، فإن كولر منح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي للتفاوض على ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

وأوضح حتحوت أن كولر منح إدارة الأهلي الموافقة على التفاوض مع أحمد فتوح ويضعه على رأس خيارات الجبهة اليسرى مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي.

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