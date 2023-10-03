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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة على مناطق من والصحراء الغربية السواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 23
العاصمة الإدارية 30 22
6 أكتوبر 31 22
بنهــــا 30 23
دمنهور 29 22
وادي النطرون 30 23
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 29 22
الزقازيق 30 23
شبين الكوم 30 23
طنطا 29 22
دمياط 28 23 
بورسعيد 29 23
الإسماعيلية 31 21
السويس 30 22
العريش 29 22
رفح 29 22
رأس سدر 32 24
نخل 28 20
كاترين 29 18
الطور 33 25
طابا 30 24
شرم الشيخ 34 26
الإسكندرية 28 22
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 27 21
السلوم 27 20
سيوة 29 20
رأس غارب 33 25
الغردقة 33 25
سفاجا 34 26
مرسى علم 34 26
شلاتين 36 25
حلايب 33 26
أبو رماد 34 25 
رأس حدربة 33 25
الفيوم 31 23
بني سويف 31 23
المنيا 32 22
أسيوط 32 22
سوهاج 33 24
قنا 36 25
الأقصر 38 26
أسوان 39 26
الوادي الجديد 36 24
أبوسمبل 38 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 40 26
المدينة المنورة 43 29 
الرياض 42 26
المنامة 38 31
أبوظبي 38 28
الدوحة 40 30
الكويت 41 27
دمشق 28 13
بيروت 28 22
عمان 25 17
القدس 25 18
غزة 28 23
بغداد 34 26
مسقط 33 30
صنعاء 28 11
الخرطوم 42 30
طرابلس 27 20
تونس 29 18
الجزائر 26 17
الرباط 27 16
نواكشوط 35 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 22 08
إسطنبول 24 14
إسلام آباد 33 18
نيودلهي 36 24
جاكرتا 35 24
بكين 26 15
كوالالمبور 32 24
طوكيو 27 19
أثينا 25 15
روما 30 14
باريس 20 9
مدريد 30 16
برلين 26 12
لندن 19 11
مونتريال 28 16
موسكو 16 11
نيويورك 27 19
واشنطن 29 14
أديس أبابا 24 11

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم هيئة الأرصاد الجوية

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