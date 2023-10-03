عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهورها بعلامات الحمل .. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة

صدى البلد

شاركت الفنانة درة، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وذلك بعد ظهورها الأخير وتظهر عليها علامات الحمل.

وتألقت درة بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستانا مجسما قصيرا باللون الأسود، يبرز قوامها الرشيق، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وظهرت النجمة درة، في آخر ظهور لها وهي يظهر عليها علامات الحمل حيث كانت ترتدي فستانا أوضح بطنها وقد كَبُر.

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

درة تشارك في مهرجان الفضائيات العربية

حرصت الفنانة درة على حضور مهرجان الفضائيات العربية الذي وتم تكريم درة على دورها في مسلسل "الأجهر" والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

ظهرت درة بفستان من اللونين الأسود والأبيض من تصميم فؤاد سركيس ويبلغ سعره 46 ألف جنيه.

كما أجرت درة تعديلا على الفستان الأصلي وأزالت الذيل الأبيض الطويل.

 

درة أحدث أعمال درة أحدث ظهور ل درة إطلالة الفنانة درة أخبار درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

الاتفاق تم.. الأهلي يقترب من خطف أحمد فتوح في يناير

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

ناسا تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر

بعد عودة المدارس.. كيف تحمي ابنك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

هاني حتحوت يعلن خبر سارا لجماهير الزمالك

عبدالجليل: جمهور الزمالك يستحق الإشادة.. وموديست تنقصه الجاهزية البدنية للمشاركة مع الأهلي

حكاية وطن.. قرار رئاسي جديد بشأن الضحايا المصريين في ليبيا

«يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك».. هل تحوي بردة البوصيري على شرك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ