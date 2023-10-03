بعد ظهورها بعلامات الحمل .. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة درة، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وذلك بعد ظهورها الأخير وتظهر عليها علامات الحمل.

وتألقت درة بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستانا مجسما قصيرا باللون الأسود، يبرز قوامها الرشيق، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وظهرت النجمة درة، في آخر ظهور لها وهي يظهر عليها علامات الحمل حيث كانت ترتدي فستانا أوضح بطنها وقد كَبُر.

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

درة تشارك في مهرجان الفضائيات العربية

حرصت الفنانة درة على حضور مهرجان الفضائيات العربية الذي وتم تكريم درة على دورها في مسلسل "الأجهر" والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

ظهرت درة بفستان من اللونين الأسود والأبيض من تصميم فؤاد سركيس ويبلغ سعره 46 ألف جنيه.

كما أجرت درة تعديلا على الفستان الأصلي وأزالت الذيل الأبيض الطويل.