تراجع الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر

أظهرت بيانات تتبع السفن من شركة LSEG أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال انخفضت بشكل متواضع في سبتمبر مقارنة بأغسطس، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي المتقطع في 4 محطات لمعالجة الغاز، إلى انخفاض الشحنات.

وأظهرت بيانات LSEG أن ما مجموعه 7.12 مليون طن متري من الغاز فائق التبريد غادرت الموانئ الأمريكية الشهر الماضي، بانخفاض عن 7.32 مليون طن متري تم تصديرها في أغسطس.

وفي سبتمبر/أيلول، توجه أكثر من نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا، التي استقبلت 52% من الشحنات، وهي نفس الحصة التي استقبلتها في أغسطس/آب. وأظهرت البيانات أن آسيا تلقت 30%، على غرار أغسطس.

وتستورد أوروبا المزيد من الغاز الأمريكي منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قطع إمدادات خطوط الأنابيب وتوقفت الدول عن صادراتها من الطاقة.

وأظهرت البيانات الأولية أن الصادرات ارتفعت بشكل طفيف في سبتمبر إلى أمريكا اللاتينية، التي استحوذت على 8% من الصادرات، ارتفاعًا من 7% في أغسطس، مدعومة بارتفاع المشتريات من كولومبيا.

وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، استعادت الولايات المتحدة تاجها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، متجاوزة أستراليا وقطر المصدرين.

وأظهرت البيانات أن عددًا أقل من مالكي السفن اختاروا في سبتمبر استخدام قناة بنما للوصول إلى العملاء في آسيا، وبدلاً من ذلك سلكوا طرقًا أطول حول جنوب إفريقيا أو المرور عبر قناة السويس.

وانخفضت الصادرات مع انقطاع أعمال الصيانة في فريبورت للغاز الطبيعي المسال ومصنعي سابين باس وكوربوس كريستي التابعين لشركة تشينيير إنرجي ومنشأة التصدير كوف بوينت التابعة لشركة بيركشاير هاثاواي إنرجي مما أدى إلى انخفاض المبيعات للعملاء.

وتوقفت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، الشهر الماضي عن العمل لمدة أسبوع تقريبًا، وعملت شركة تشينيير كوربوس كريستي بقدرة منخفضة لمدة أربعة أيام، وعملت أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، سابين باس، بقدرة منخفضة لمدة يوم واحد.

وأظهرت البيانات أن الصيانة المستمرة في كوف بوينت التابعة لشركة بيركشاير هاثاواي إنرجي في ماريلاند أدت أيضًا إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت تدفقات الغاز إلى أكبر سبعة مصانع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة إلى 12.6 مليار قدم مكعبة يوميا في المتوسط ​​في سبتمبر، ارتفاعا من 12.3 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري بلغ 14 مليار قدم مكعبة يوميا في أبريل.

وكانت الأسعار الفورية في الولايات المتحدة منخفضة في سبتمبر، حيث بلغ متوسط ​​مؤشر هنري هب 2.64 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لشركة LSEG، مقارنة بـ 2.58 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغسطس.

وقالت شركة ريستاد إنرجي الاستشارية في تحديثها للسوق لشهر سبتمبر/أيلول، إن الأسعار الآسيوية تبدو وكأنها ترتفع بسبب تشديد الإمدادات إلى أوروبا وزيادة الطلب في آسيا.

وأشار ريستاد إلى أن الصين زادت بشكل مطرد وارداتها من الغاز الطبيعي المسال والفحم على مدار العام، مدعومة بأرقام الإنتاج الصناعي الإيجابية في أغسطس، والتي قد تتحدى التوقعات الاقتصادية الهبوطية سابقًا.