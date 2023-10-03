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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 16.75 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

صدى البلد

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضروات والفاكهة كما نشرتها بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق جاءت أسعار الخضروات كالتالي: 

الطماطم / كيلو

16.76 جنيه


البطاطس / كيلو

14.96 جنيه


الليمون البلدي / كيلو

15.85 جنيه


البامية / كيلو

39.18 جنيه


الملوخية / كيلو

10.42 جنيه


ليمون أضاليا / كيلو

13.07 جنيه


اللفت / كيلو

6.2 جنيه


الكوسة / كيلو

17.76 جنيه


كسبرة (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة

281.96 جنيه


كرنب / واحدة

25.2 جنيه
 

أيضا، جاءت أسعار الفاكهة بحسب البوابة كالتالي:


الموز البلدي / كيلو

20.5 جنيه

التفاح المحلي / كيلو
أدنى33.04 جنيه


الخوخ / كيلو

28.15 جنيه


البرقوق / كيلو

33.19 جنيه


نبق / كيلو

31.1 جنيه
موز مغربي / كيلو

18.65 جنيه
أدنى18.65 جنيه
أعلى18.65 جنيه
موز مستورد / كيلو

٢ أكتوبر ٢٠٢٣
30.1 جنيه


موز بيكو / كيلو

16.73 جنيه


لارنج / كيلو

7.8 جنيه

كيوي (كرتونة) / كرتونة

263.27 جنيه
 

أسعار الخضراوات والفاكهة اسعار الخضروات والفاكهة بوابة الأسعار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

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