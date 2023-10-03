الطماطم بـ 16.75 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضروات والفاكهة كما نشرتها بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق جاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الطماطم / كيلو

16.76 جنيه



البطاطس / كيلو

14.96 جنيه



الليمون البلدي / كيلو

15.85 جنيه



البامية / كيلو

39.18 جنيه



الملوخية / كيلو

10.42 جنيه



ليمون أضاليا / كيلو

13.07 جنيه



اللفت / كيلو

6.2 جنيه



الكوسة / كيلو

17.76 جنيه



كسبرة (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة

281.96 جنيه



كرنب / واحدة

25.2 جنيه



أيضا، جاءت أسعار الفاكهة بحسب البوابة كالتالي:



الموز البلدي / كيلو

20.5 جنيه



التفاح المحلي / كيلو

أدنى33.04 جنيه



الخوخ / كيلو

28.15 جنيه



البرقوق / كيلو

33.19 جنيه



نبق / كيلو

31.1 جنيه

موز مغربي / كيلو

18.65 جنيه

أدنى18.65 جنيه

أعلى18.65 جنيه

موز مستورد / كيلو

٢ أكتوبر ٢٠٢٣

30.1 جنيه



موز بيكو / كيلو

16.73 جنيه



لارنج / كيلو

7.8 جنيه



كيوي (كرتونة) / كرتونة

263.27 جنيه

