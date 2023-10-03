الطماطم بـ 16.75 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، وفقا للأسواق اليوم وجاءت كالتالي:
وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضروات والفاكهة كما نشرتها بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.
وفي هذا السياق جاءت أسعار الخضروات كالتالي:
الطماطم / كيلو
16.76 جنيه
البطاطس / كيلو
14.96 جنيه
الليمون البلدي / كيلو
15.85 جنيه
البامية / كيلو
39.18 جنيه
الملوخية / كيلو
10.42 جنيه
ليمون أضاليا / كيلو
13.07 جنيه
اللفت / كيلو
6.2 جنيه
الكوسة / كيلو
17.76 جنيه
كسبرة (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
281.96 جنيه
كرنب / واحدة
25.2 جنيه
أيضا، جاءت أسعار الفاكهة بحسب البوابة كالتالي:
الموز البلدي / كيلو
20.5 جنيه
التفاح المحلي / كيلو
أدنى33.04 جنيه
الخوخ / كيلو
28.15 جنيه
البرقوق / كيلو
33.19 جنيه
نبق / كيلو
31.1 جنيه
موز مغربي / كيلو
18.65 جنيه
أدنى18.65 جنيه
أعلى18.65 جنيه
موز مستورد / كيلو
٢ أكتوبر ٢٠٢٣
30.1 جنيه
موز بيكو / كيلو
16.73 جنيه
لارنج / كيلو
7.8 جنيه
كيوي (كرتونة) / كرتونة
263.27 جنيه