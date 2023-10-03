شاهد.. ترامب لم ينتظر العودة لمنزله ويطلب طعامه المفضل في محكمة نيويورك

حضر أمس، الاثنين، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جلسة محاكمة له ولأبنائه في نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، حيث تطلب المحكمة منه دفع مبلغ 250 مليون دولار وعدم البناء مجددا في المدينة، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

لكن خلال المحاكمة وجلسة ترامب الأولى له في هذه الدائرة، طلب ترامب طعامه المفضل من الوجبات السريعة.

ونشرت حسابات مؤيدة لترامب على “إكس” صور إحضار الطعام لترامب وهو في المحكمة.

واعتبرت الحسابات أن الزعيم ترامب يطلب طعامه المفضل في جلسة أخرى مفبركة له.

وكان هناك ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن.

ومن المقرر أن تستمر محاكمة ترامب حتى أوائل ديسمبر المقبل.