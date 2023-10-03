دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يسعى لتضميد جراحه أمام جالاتا سراي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، نظيره جالاتا سراي التركي، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني إريك تين هاج، لتضميد جراحه بالفوز على جالاتا سراي في مباراة اليوم، والهروب من قاع المجموعة الأولى.



وخسر مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأولى.



وقال الفرنسي رفاييل فاران، مدافع ما يونايتد، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جالاتا سراي:" لدينا فريق يتمتع بالجودة والعقلية الجيدة، علينا إجراء بعض التحسينات، إنها ليست بداية الموسم التي توقعناها، لكنني ما زلت أعتقد أن لدينا ما يكفي من الجودة للتنافس مع أفضل الفرق في العالم".



وأضاف:" لدينا فرصة عظيمة للحصول على النقاط الأولى في تلك المسابقة والمضي قدما والتحسن".



على الجانب الآخر، يطمح جالاتا سراي في تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات على حساب مانشستر يونايتد، بعدما تعادل مع كوبنهاجن الدنماركي 2-2، في الجولة الافتتاحية.