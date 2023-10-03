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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تمنع ابنك من إدمان الموبايل أثناء فترة الدراسة؟

كيف تمنع ابنك من
كيف تمنع ابنك من إدمان الموبايل أثناء فترة الدراسة؟

مع انتشار الهواتف الذكية وزيادة استخدامها في جميع المجالات، أصبح إدمان الموبايل مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأسر، خاصة في فترة الدراسة. حيث يمكن أن يؤدي إدمان الموبايل إلى العديد من المشكلات، مثل ضعف التركيز والانتباه في الدراسة، وانخفاض التحصيل الدراسي، واضطرابات النوم، ومشاكل صحية أخرى.

 

إليك بعض النصائح التي تساعدك على منع ابنك من إدمان الموبايل في فترة الدراسة:

 

• وضع قواعد وحدود واضحة: من المهم وضع قواعد وحدود واضحة لاستخدام الهاتف الذكي، مثل تحديد عدد الساعات المسموح بها للاستخدام يوميًا، وتحديد الأوقات التي لا يسمح فيها باستخدام الهاتف، مثل أثناء الدراسة أو الوجبات العائلية.

• مراقبة استخدام الهاتف: من المهم مراقبة استخدام ابنك للهاتف الذكي، ومعرفة التطبيقات التي يستخدمها وكم الوقت الذي يقضيه في استخدامها.

• التشجيع على الأنشطة الأخرى: من المهم تشجيع ابنك على ممارسة الأنشطة الأخرى التي لا تتضمن استخدام الهاتف الذكي، مثل ممارسة الرياضة أو القراءة أو اللعب مع الأصدقاء.

• التحدث معه حول أضرار إدمان الموبايل: من المهم التحدث مع ابنك حول أضرار إدمان الموبايل، وشرح له كيف يمكن أن يؤثر على دراسته وصحته.

 

إليك بعض النصائح الإضافية التي تساعدك على منع ابنك من إدمان الموبايل في فترة الدراسة:

 

• اجعل الهاتف غير متاح أثناء الدراسة: يجب أن يكون الهاتف الذكي غير متاح أثناء الدراسة، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه إلى تشتيت انتباه ابنك عن الدراسة.

• وفر له مكانًا مناسبًا للدراسة: يجب أن يكون مكان الدراسة هادئًا ومريحًا، بحيث لا يستطيع ابنك استخدام الهاتف الذكي بسهولة.

• كن قدوة حسنة: يجب أن تكون قدوة حسنة لابنك، وذلك بعدم استخدام الهاتف الذكي بشكل مفرط أمامه.

إذا كنت تعتقد أن ابنك يعاني من إدمان الموبايل، فيجب عليك استشارة طبيب أو معالج نفسي متخصص في علاج الإدمان.

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