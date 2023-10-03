عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا يلتقى الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة والرئيس المٌعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ  COP28، والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك).


وخلال اللقاء الذى حضره الجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، اطلع الوزيران على نتائج التنسيق بين فرق العمل من الوزارتين بشأن التحضير لفعاليات قمة المناخ COP28 نهاية الشهر المقبل بالإمارات في ضوء استضافة مصر للنسخة الأخيرة من القمة  بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، ولا سيما المبادرات المقترح الإعلان عنها خلال القمة فيما يتعلق بجهود وتأكيد التزام شركات البترول الوطنية والعالمية بخفض الكربون من أنشطة إنتاج البترول والغاز، والتي تأتي امتدادا لما تم الإعلان عنه من مبادرات خلال يوم إزالة الكربون الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية في قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ COP27.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعاون المصري الإماراتي في قضايا الطاقة والمناخ يأتي من منطلق التزام البلدين الشقيقين والقناعات المشتركة بتحقيق التوازن بين الطلب على الطاقة وتحقيق الاستدامة، مشيرا إلى أن البلدين يعملان من خلال القمة المقبلة على البناء على ما تحقق من مخرجات في يوم خفض الكربون بقمة شرم الشيخ لتكون شركات البترول والغاز العالمية جزءا من حلول التغير المناخى. 

من جانبه، أكد الدكتور سلطان الجابر أن مؤتمر المناخ COP28 فرصة جديدة للشركات العالمية للبترول والغاز يمكن من خلالها أن تستثمر المؤتمر كمنصة انطلاق لإثبات أنها جزء أساسي من الحل.

وأشاد بنجاح رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في تنظيم يوم خفض الكربون خلال مؤتمر COP27 العام الماضي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ بتواجد فاعل للشركات العالمية، وما أسفر اليوم عنه من مخرجات للإسهام في مشاركة شركات البترول والغاز في العمل المناخي، مشيرا إلى قدرة هذه الشركات على تحقيق نتائج فاعلة في هذا المجال لما تمتلكه من الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا ورأس المال.

وتطرق اللقاء إلى بحث فرص تعزيز التعاون الممكنة بين قطاع البترول المصري وشركة أدنوك الإماراتية، حيث تم استعراض الفرص في مجال تكرير البترول في ضوء المشروعات الجديدة الجاري إقامتها، إلى جانب مشروعات تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

كما تطرق اللقاء إلى انطلاق نشاط أدنوك في مصر في مجال توزيع الوقود بعد افتتاح 3 محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود في مصر تحمل العلامة التجارية لأدنوك في سبتمبر الماضي، والتي تمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال انرجيز. 

وأشار الدكتور سلطان الجابر إلى أن الشركة حريصة على العمل في  مصر كشريك رئيسي في إطار من التكامل والتعاون.

طارق الملا وزير البترول سلطان الجابر الصناعة والتكنولوجيا ا أديبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

كسور وفقدان للوعي وزيارته ممنوعة.. تفاصيل الحالة الصحية لنقيب المهندسين |صور

ترشيحاتنا

باحث اقتصادي: احتشاد المصريين رسالة لقوى الشر وتجديد عهد مع الرئيس

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

“مخصماك” في أول يوم دراسة| إجراء عاجل من “التعليم” ضد مسئولي مدرسة بورسعيد.. والإدارة: “الدي جي” السبب

بحضور علماء ومفتين من 90 دولة.. دار الإفتاء تستعد لمؤتمرها العالمي الثامن

حشرة البق تغزو باريس.. وصحفي فرنسي: المهاجرون السبب|فما القصة؟

أعظم ملاحم التكاتف بين المصريين.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

فيديو

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ