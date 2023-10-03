فتاوى تشغل الناس| توبة تارك الصلاة.. كيف تكون؟.. الإفتاء توضح حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته.. حكم قضاء الوتر في الصباح لمن فاته ليلا.. هل أباح الشرع للرجل ضرب الزوجة؟

فتاوى وأحكام

توبة تارك الصلاة.. كيف تكون؟

صور خادشة أثارت الغضب.. الإفتاء توضح حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته

هل يجوز قضاء الوتر في الصباح لمن فاته ليلا.. أمين الإفتاء يجيب

حكم رد المار بين يدي المصلي.. الإفتاء توضح

هل يشترط إقامة الصلاة عند أدائها في المنزل.. اعرف الموقف الشرعي

هل الإحرام للعمرة من التنعيم أفضل من الجعرانة؟.. دار الإفتاء ترد

هل أباح الشرع للرجل ضرب الزوجة؟ اعرف معنى الآية الكريمة "وَاضْرِبُوهُنَّ"



نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف .

فى البداية .. ورد سؤال مضمونة:" “منذ فترة كنت متقطعة فى الصلاة ولكنى التزمت وأصبحت أصلى الصلوات فى أوقاتها فماذا أكفر عن الصلوات التى فاتتني؟”، أجاب عنه الدكتور خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.

وأجاب الجندي قائلًا: "نحن جميعًا عشمانين فى رحمة الله، حتى المنتظم فى صلاته عشمان فى رحمة الله، ولم نعتمد على أعمالنا من صلاة وصوم وزكاة وأعمال البر والخير ولا يأسين بسبب ذنوبنا، ولكن نأمل أن يغفر الله لك".

وتابع: “أكثرى من النوافل أو صلى مع كل فرض فرض آخر مما عليكي كما يقول الفقهاء إلى أن يكرمكِ الله ويغلب على ظنكِ أنكِ أديتِ ما عليكي من صلوات، والله تعالى يغفر جميع الذنوب فهو الغفور الرحيم، لقوله تعالى فى كتابه الكريم { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا }، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له”.

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،إن ترك الصلاة والصيام عمدًا بدون عذر شرعي من كبائر الذنوب، مشيرة إلى أن هناك أربع خطوات تكفر هذه الذنوب.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدا ودون سبب شرعي؟»، أن ترك الصلاة والصيام عمدًا من غير عذر شرعي من كبائر الذنوب، منوهة بأن هناك أربع خطوات تكفر هذه الذنوب، هي « الإكثار من الاستغفار، التوبة، العمل الصالح، والقضاء قدر المستطاع».

وأضافت أنه يجب على تارك الصلاة والصيام عمدًا، أن يتوب من ذلك، منبهًا إلى أن التوبة المطلوبة لها شروطها المعتبرة من الندم على ما فات والاقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى، كما أن عليه بالإكثار من الاستغفار والعمل الصالح.

وتابعت: “وإذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التى تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، وإذا لم يعلم عددها فليتحرى حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه”.

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، لافتا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزا.

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يجوز للخاطب ان يمسك بيد مخطوبته؟ أنه الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، مؤكدا أنه ليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.

وأكدت دار الإفتاء أن الخطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، لافتة إلى أن للخاطب أن يسترد الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها أن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصون لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه "هل يجوز للخاطب أن يحتفظ بصورة خطيبته والعكس".

وأوضح عثمان، خلال فتوى مسجله له، نسأل الله أن يوفق بينهما، ولكن لو أعطت الفتاة لخطيبها الصورة فالأهم انها تكون صورة محتشمة لا يظهر منها شيء، وهذا من باب الإحتياط.

وتابع: أما إنها لو كانت صورة وسط عائلتها أو كصورة البطاقة فلا حرج، أما الأمر الذي نراه فهو احتلال الخاطب لصورة مخطوبته فربما تحدث مشاكل فى الأسر فلا داعي من ذلك.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المستحب للمسلم الذي يواظب على قيام الليل، أن يقضيه إذا تركه بسبب عذر كالمرض وغلبة النوم ونحو هذا.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل لصلاة الوتر قضاء؟»، أن صلاة الوتر من السنن والمستحبات وكان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان له عادة يستديمها فى العبادات فتذهب فإنه يقضيها.

وتابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي السنن ليس لأنها فرض يقضى إنما يقضيها من أجل المحافظة على ذلك فورد فى الحديث الشريف (( كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة )) فأخذ العلماء من هذا مشروعية قضاء النوافل التى للإنسان فيها استدامة ومواظبة.

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، إن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء وحتى قبل طلوع الفجر، وسميت بذلك لأنها تصلى وترا، إما ركعة واحدة، وإما ثلاثا، أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعا -كركعتين فقط-.

وأضاف جمعة، في أحد الدروس الدينية المذاعة عبر يوتيوب، فى إجابته عن سؤال ( ما آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر؟): تركع قبل أذان الفجر فإن أذن الفجر فقد انتهى وقت الوتر.

وأشار الى أن الذي اجمع عليه جمهور الفقهاء أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، وليست واجبة، ودليل سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن» (رواه الترمذي).

وأوضح: "أما عن أراء الفقهاء فى صلاة الوتر فقال الأحناف قالوا إن الوتر واجب وهو ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن ، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرا رافعا يديه، والمالكية قالوا إن سنة مؤكدة لكن لا تكون إلا بعد شفع يسبقها- أي ركعتين - ثم يسلم وبعدهما ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروه.

وأضاف أن الشافعية قالوا إنها سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد، والحنابلة قالوا إنها سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بالثالثة أو يأتي بالثلاث بتشهدين وبسلام واحد كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة.

قالت دار الافتاء المصرية، انه يستحب للمصلِّي ردُّ المارِّ بين يديه، إذا كان قريبًا منه فيرده بيده، فإذا كان بعيدًا عنه فبالإشارة، أو التسبيح.

ورد في السنة النبوية المشرفة النهي عن المرور بين يدي المصلي؛ قال النبي ﷺ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» رواه البخاري.

فالمرور بين يدي المصلِّي يصل إلى حد الحرمة، ويستحب للمصلِّي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه، وسترة الإمام سترة لمن يأتم به أيضًا، ويأثم المار من موضع قدم المصلِّي إلى موضع سجوده.

ولا خلاف بين الفقهاء في استحباب رد المار بين يدي المصلِّي خاصة إذا اتخذ لنفسه سترة، أمَّا إذا لم يتخذ لنفسه سترة؛ فإذا كان المار قريبًا منه فيرده من موقفه بقدر ما تناله يده، أمَّا إذا كان بعيدًا منه فيرده بالإشارة، والتسبيح، ولا يتكلف المصلِّي في ذلك بكثرة الحركة كالمشي ونحوه؛ لأنه يبطل الصلاة وهو مفسدة أعظم من مروره بين يديه من بعيد.

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من شخص، يقول "هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردا؟".

أجاب مجمع البحوث، بأن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ففي الحديث " يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي , فيقول الله تعالى : " انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف شيئا قد غفرت له وأدخلته الجنة ".

وأضاف "لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة ؛ لما روي أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال : يكفينا أذان الحي وإقامتهم "، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة".

وورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يشترط إقامة الصلاة عند صلاتي في المنزل".

وأجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر فيسبوك، أنه ليس شرطا إقامة الصلاة في المنزل لأنها سنة وليست واجب.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن بيان الأفضلية في الإحرام بالعمرة الثانية من التنعيم أو الجعرانة، ويقول السائل: أيهما أفضل الإحرام للعمرة الثانية من التنعيم أم الجعرانة؟، حيث هناك رجلٌ ذاهبٌ لأداء العمرة، فما هو الموضِعُ الذي يُسَنُّ الإحرام منه، هل هو التنعيم أو الجِعرانة، حيث نَصحه بعضُ المُصاحِبين له في الفوج بالإحرام من التنعيم، ونَصحه البعضُ الآخر بالإحرام من الجِعرانة؟.

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن السُّنَّة في الإحرام بالعمرة لمَن كان في الحَرم أن يُحرِم مِن أدنى الحِلِّ، سواءٌ كان ذلك مِن التنعيم أو الِجعرانة، فيُحرِم مِن أيِّهما شاء بحسب ما يَتَيَسَّرُ له، والأمر في ذلك واسِع، وخِلافُ الفقهاء بينهما إنما هو في الأفضَلِيَّة، وإلا فإنهم مُتَّفِقون على جواز الإحرام بالعمرة لمَن كان بمكة مِن أيِّ موضِعٍ في طرف الحِلِّ بلا حرج عليه في ذلك، وقد التزم النبيُّ- صلى الله عليه وآله وسلم- التيسيرَ في هذه المسألة، فاختار الأَيْسَرَ للإحرام فيما ورد عنه مِن قولٍ وفِعل.

وقالت دار الإفتاء، إن الموضِعُ الذي يُسَنُّ كَوْنُ الإحرام بالعُمرة منه لمَن كان داخل الحرم هو التنعيم أو الجِعرانة، فيُحرم مُريدُ العمرة حال كونه داخل حُدود الحَرَم مِن أيِّهما شاء بحسب ما يَتَيَسَّرُ له، ولا حرج عليه في ذلك.

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إنه لا يصح أبدا اجتزاء لفظ واضربوهن من الآية الكريمة في سورة النساء، وإنما لابد من التعامل مع الآية كاملة.

واستشهدت، دينا أبو الخير، في بث مباشر على صفحة موقع صدى البلد، عن طرق التعامل بين الزوجين، بقول الله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ).

وأوضحت، أن المعنى المناسب لسياق الآية الكريمة، من كلمة الضرب، هو المفارقة والتباعد بين الطرفين، فهو المعنى الأنسب لهذا اللفظ، لانه لا يمكن أن تطيع المرأة زوجها بعد أن يوجه لها الضربات والأذى.

ووجهت الداعية الإسلامية، رسالة للزوج الذي يقتدر على المرأة ويكثر البعد عنها ويؤذيها في نفسها بمنع العلاقة الزوجية، فعليه أن يعلم أن الله عليه قدير، فلا يظن أنه بالقوامة يحق له إيذاء المرأة.

وأكدت أن الذين فهموا من الأزواج، أن الآية الكريمة تبيح ضرب الزوجات، فهو فهم خطأ تماما، ولهذا ينبغي عليهم فهم المعنى الصحيح في الآية القرآنية، حتى تستقيم المعاملة بينهم وبين زوجاتهن.

وذكرت الداعية الإسلامية، إن الآية الكريمة تصدرت بحكم القوامة للرجل، منوهة أن هناك أمران هما سبب تكليف الرجال بالقوامة على النساء، وهو رجاحة العقل للرجل على المرأة، وكذلك الإنفاق على الأسرة، والقيام على أمور الزوجة والأبناء بالإنفاق والتعليم والنصح.