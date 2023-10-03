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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إهداء درع المصالح الحكومية لوكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.. صور

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

أهدى اتحاد العاملين بالمصالح الحكومية بكفر الشيخ، درع الاتحاد للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة،
صباح اليوم بمناسبة حصول بطل دوري المصالح الحكومية بالمحافظة على الميدالية الفضية ببطولة الجمهورية في 25 سبتمبر بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر بمشاركة الفرق من جميع محافظات مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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واستقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمكتبه خيري طلعت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومحمود رزق، المدير التنفيذي للاتحاد وعبد الله صلاح، أمين الصندوق لتقديم التهنئة له بمناسبة حصول بطل دوري المصالح الحكومية للمحافظة للمرة الأولى على الميدالية الفضية، بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة.

جدير بالذكر، أن البطولة شهدت منافسات قوية أسفرت عن فوز فريق محافظة الشرقية بالمركز الأول والميدالية الذهبية في خماسي كرة القدم وفريق محافظة كفر الشيخ بالمركز الثاني والميدالية الفضية وفوز فريق محافظة الجيزة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ويستعد الاتحاد لانطلاق مباريات الدوري على مستوى المحافظة بين فرق المصالح الحكومية وفق الشروط المنظمة له.

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IMG-20231003-WA0099
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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب المصالح الحكومية الميدالية الذهبية الميدالية الفضية

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