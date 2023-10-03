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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويختبر الطلاب في الفصول.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكداً انتظامها دون أية معوقات، 

وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2023/2024، ب 2298 مدرسة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وقدم وكيل الوزارة التهنئة بالعام الدراسي الجديد للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، وحرص على تفقد الفصول الدراسية، وتابع شرح المعلمين للدروس، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وتفقد وكيل الوزارة، فصول مدرستي السعيدية بنات القديمة، والشهيد نبيل فراج المهنية بنات التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ ودورات المياه للاطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة الاقتصاد المنزلي، كما تفقد الفصول، وأدار نقاشاً مع الطالبات عن حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسامح داوود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وبسيوني داود، موجه أول تربية رياضية بإدارة شرق، وأمل طه، مديرة مدرسة السعيدية القديمة، ورحاب الجميع، مديرة مدرسة الشهيد نبيل فراج المهنية بنات.

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أهالي كفر الشيخ استعدادات الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2023 2024 العام الدراسي الجديد 2023 اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المراحل الدراسية انتظام العملية التعليمية

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