رئيس إنبي يصدم لاعبيه قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، إن مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر غدا ستكون مباراة صعبة للغاية أمام الفريق الأفضل في إفريقيا.

رئيس إنبي: ليس هناك مكافات خاصة للاعبين حال تخطي الأهلي في الكأس

وقال أيمن في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر إذاعة راديو 9090: من المفترض وجود حافز للاعبين عند مواجهة فريق كبير مثل الأهلي، وهناك هدف واضح للجهاز الفني واللاعبين هذا الموسم في بطولة الدوري.

وأضاف: ليس هناك أي مكافات خاصة للاعبين والجهاز الفني حال تخطي الأهلي في كأس مصر.