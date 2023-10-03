بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. قرار عاجل من الزمالك تجاه أحمد فتوح

بدأ عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة اليوم، الثلاثاء، في عقد لقاء عاجل مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور أحمد يحيى، وكيل أعمال اللاعب.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي، عبر حسابه على فيسبوك، "تقارير.. جلسة تجمع بين عبد الواحد السيد وأحمد فتوح ووكيله أحمد يحيى لبدء مفاوضات التجديد مع الزمالك".

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك الصيف المقبل، ما يتيح له التفاوض بشكل رسمي مع أي من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته في يناير المقبل، أي قبل 6 أشهر من انتهاء التعاقد.

وانتشر في الساعات الأخيرة أنباء تفيد بدخول والد أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع أحد مسئولي النادي الأهلي، لبحث انتقال اللاعب إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.