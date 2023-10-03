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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مُثير من أحمد فتوح على أنباء مفاوضات الأهلي

احمد فتوح
احمد فتوح

علق أحمد فتوح نجم الزمالك، على الشائعات المتداولة بشأن دخوله فى مفاوضات مع النادي الأهلى، عن طريق وسطاء تمهيدا لانتقاله للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ونشر ظهير أيسر فريق الزمالك فى ستوري له عبر حسابه علي "انستجرام"، صورة له ومن خلفه جماهير القلعة البيضاء أثناء مبارة الفريق الأخيرة أمام ارتا سولار الجيبوتي، فى إشارة منه بتمسكه بالاستمرار فى النادي.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، في التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

ووفقا لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، فإن كولر منح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي للتفاوض على ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

وأوضح حتحوت أن كولر منح إدارة الأهلي الموافقة على التفاوض مع أحمد فتوح ويضعه على رأس خيارات الجبهة اليسرى مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي.

 

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