رجل يقرر دفن نفسه وهو على قيد الحياة.. شاهد ماذا حدث له

قرر أحد الرجال إقامة جنازته وهو لا يزال على قيد الحياة، وقال إن "تجربة" الموت أعطته قوة متجددة مدى الحياة.

ودع فيكتور أميلا، 63 عامًا، أصدقائه وعائلته قبل أن يحفر قبرًا في المزرعة التي ولد فيها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، طلب تابوتًا وقضى ساعة تحت الأرض، حتى أن الكاتب الإسباني استدعى كاهنًا لإجراء الخدمة وطلب من أحبائه قراءة كلمات التأبين.

وقال أميلا لبرنامج تلفزيوني إسباني هوريزونتي: “لقد أفسدني أصدقائي. كان الأمر رائعًا واستمتعت به كثيرًا”.

وأضاف ""عندما قاموا بتغطيتي وتركوني في الظلام، سمعت صوت مجارف التراب وهي تسقط على التابوت، ولثانية، أصابني الذعر لكنه جاء ثم اختفى، ثم بدأت في الاسترخاء والاستمتاع بالأمر. .تمنيت أن أبقى هناك لفترة أطول."

رجل يقرر دفن نفسه وهو على قيد الحياة



لقد بذل أحباء أميلا قصارى جهدهم من أجل الخدمة، وكان قادرًا على سماعهم وهم ينتحبون أثناء التأبين. وأوضح قائلاً: "لقد ولدت من جديد، وأردت الاستمرار في العيش لمدة 40 عاماً أخرى".

وأوضح " أصبحت أميلا مهتمة بوفاته لأول مرة عندما كان عمره 15 عامًا، وفي ذلك الوقت استخدمت لوحة الويجا لتسأل الأرواح عن الموعد الذي سيموت فيه.

وقال "لقد ندمت على ذلك لاحقا، لا تفعل ذلك في المنزل"، مضيفا أن الأرواح أعطته حتى سن 65 عاما.

وتابع حديثه "بالنسبة لصبي يبلغ من العمر 15 عاما، فإن 65 عاما تبدو وكأنها الخلود، إنها بعيدة جدا".