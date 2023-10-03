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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف تطورات جديدة بشأن إصابة نجم بيراميدز

احمد حسن
احمد حسن

قال الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، إن الأشعة التي أجراها إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم أثبتت سلامة وضعية الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "طبيب بيراميدز: تم الاستقرار على وضع قدم إبراهيم عادل في الجبس بدلا من إجراء جراحة في الكاحل، بعد عمل كونسلتو طبي مع الدكتور ناصف محمد ناصف استشاري جراحة القدم والكاحل على أن يتم علاج اللاعب بدون تدخل جراحي".

كان إبراهيم عادل تعرض للإصابة خلال مواجهة بيراميدز الماضية، أمام الجيش الروندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي حقق فيها بيراميدز الفوز بستة أهداف مقابل هدف.
 

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