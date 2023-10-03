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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يضبط 875 كجم لحوم وأسماك مخالفة

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٦) محاضر مخالفة و ضبط (٨٧٥ كجم ) تقريبا لحوم مخالفة بيانها ( ٥ كجم ) لحوم جاموسى مذبوحة خارج المجازر الحكومية و (٤٢٠ كجم)أسماك و لحوم مجمدة مجهولين المصدر و(٤٥٠ كجم ) مصنعات لحوم غير صالحة و تم تحرير (٦)محاضر مخالفة وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

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