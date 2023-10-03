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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: إعدام 170 طن أغذية وتحرير محاضر لـ 1282 منشأة مخالفة

صدى البلد

اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة والرفاهية، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ١٠٠ يوم السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ١١١٥٢ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، وتحرير محاضر لـ ١٢٨٢ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام ٩٢ طن و ٦٦٠ كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٧٨ طن و ٢٢٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٣٢١٨ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٥٨٠٠ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

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وأكد الدكتور هشام مسعود على تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي تم مدها ١٠٠ يوم أخرى تنفيذاً لتعليمات وزير الصحة والسكان، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً أيضاً الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين.

كما تقدم بالشكر لجميع مراقبي ومفتشي الأغذية، وجميع المشاركين فى هذا العمل، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

الإشتراطات الصحية ادارة مراقبة الاغذية الالتهاب السحائي الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة العامة للمواطن المنشآت الغذائية والأسواق بمحافظة الشرقية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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