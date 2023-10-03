بضعة أشهر فقط.. البنتاجون يحذر أوكرانيا من كارثة وشيكة

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في البنتاجون، أن البنتاجون لديه بعض الأموال لمساعدة كييف، حتى على الرغم من القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق والذي لا ينص على تمويل لأوكرانيا، لكن هذه الأموال ستستمر لفترة قصيرة للغاية.

وأوضحت ”وول ستريت جورنال”، أنه "كان هناك أكثر من خمسة مليارات دولار في خزانة البنتاجون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وغيرها من الوسائل الأمنية... يعتقد المسؤولون أن 5.2 مليار دولار ستكون كافية لبضعة أشهر فقط".

وأشارت إلى أنه وفقا للمسؤولين، فإن حزم المساعدات تصل عادة كل أسبوعين.

وأضافت: “مع ذلك، دون معرفة متى سيوافق الكونجرس على أموال إضافية، قد يكون البنتاغون مترددا في الاستمرار في تقديم دفعات منتظمة من المعدات الجديدة لتوفير الأموال اللازمة لتجديد مخزوناته الخاصة أو في حالة حدوث حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي، على الأقل حتى نوفمبر عندما يتم رفع الدعم الجديد”.