بسبب حرب أوكرانيا.. روسيا تكشف حقيقة إعلان تعبئة جديدة للجيش

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لتعبئة إضافية للرجال الروس من أجل القتال في أوكرانيا، حيث سجل أكثر من 335 ألف جندي أنفسهم حتى الآن هذا العام للقتال في القوات المسلحة أو الوحدات التطوعية.

وأكد شويجو، لكبار الجنرالات في الجيش الروسي، في اجتماع بث على قناة “روسيا اليوم”، أن “القوات المسلحة لديها العدد اللازم من العسكريين للقيام بالعملية العسكرية الخاصة”، مضيفا أنه منذ بداية العام، “دخل أكثر من 335 ألف شخص الخدمة العسكرية بموجب عقود وفي تشكيلات تطوعية”.

وأضاف أنه في سبتمبر وحده، سجل أكثر من 50 ألف شخص.

وأمر بوتين “بتعبئة جزئية” لنحو 300 ألف جندي احتياطي في سبتمبر من العام الماضي، مما دفع مئات الآلاف من الشباب إلى الفرار من روسيا لتجنب إرسالهم للقتال.

وقال بوتين مراراً وتكراراً إنه ليست هناك حاجة لتكرار التعبئة، التي يقول بعض المسؤولين الروس إنها كانت خطأً لأنها دفعت الكثيرين إلى المغادرة.