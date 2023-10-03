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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من الجيش البيلاروسي استعدادا للتعبئة

الجيش البيلاروسي
الجيش البيلاروسي

أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، بأن دروس الاستعداد للتعبئة ستعقد في بيلاروس في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر.

وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية في بيان: “في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر 2023، سيتم إجراء تدريب سنوي على الاستعداد للتعبئة تحت قيادة رؤساء اللجان التنفيذية الإقليمية”.

وأشارت إلى أن الغرض من هذه الدورات هو زيادة مستوى التدريب والتماسك لقيادة الدفاع الإقليمي وهيئات المراقبة لتشكيل القوات الإقليمية.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم فعاليات نظرية وعملية في جميع المناطق الإدارية مع مسؤولي اللجان التنفيذية والمفوضيات العسكرية وإدارات نقاط تلقي موارد التعبئة.

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ولفتت إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لتدريب المسؤولين عن الخدمة العسكرية، والذين سيتم إطلاعهم، كجزء من دورة تدريبية مدتها يوم واحد، على أساسيات وإجراءات تشكيل القوات الإقليمية.

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