تحذير مرعب.. بيلاروس تعلن استعدادها لاستخدام الأسلحة النووية

قال وزير الخارجية البيلاروسي، سيرجي ألينيك، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد استخدام أي أدوات لحماية البلاد في حالة الحرب، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.

وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال ألينيك، إنه لا يستطيع تخيل موقف تأمر فيه موسكو مينسك باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية، لأنها أداة دفاعية في المقام الأول.

وأضاف: “لن أستبعد استخدام أي أدوات لحماية سيادة بلادنا وسلامة أراضيها في حالة الحرب”.

وأشار وزير الخارجية البيلاروسي إلى أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية في البلاد هو رد على "العسكرة الكبيرة جدًا" على حدودها الغربية.