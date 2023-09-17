لوكاشينكو يكشف حقيقة اندلاع حرب في بيلاروس

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، إنه لن تكون هناك حرب على أراضي بيلاروس.

وحسب وكالة “بيلتا” البيلاروسية الحكومية، قال لوكاشينكو، في المنتدى الوطني: "لن تكون هناك حرب في الظروف الحديثة على أراضي بيلاروس، هذا مستحيل… نحن الدولة الأكثر محبة للسلام على وجه الأرض. نحن لا نهدد بالأسلحة النووية، ولا بأي وحدات (فاجنر) ضد أي دولة، نحن لا نهدد”.

وأضاف لوكاشينكو: "ولكن، إذا حدث شيء ما، فسنصبح جميعًا مثل قلعة بريست".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن دول حلف شمال الأطلسي ليس لها الحق في المطالبة بطرد جنود مجموعة فاجنر من بيلاروس، بينما تستضيف وحدات كبيرة من القوات الأجنبية نفسها.

وفي حديثه في اجتماع لمجلس الأمن في البلاد، قدم الزعيم البيلاروسي ردا صارما على بولندا المجاورة ودول البلطيق، التي حثت مينسك على إخراج مقاتلي فاجنر “الخطيرين للغاية” من البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشار لوكاشينكو إلى أن دول الناتو تزيد باستمرار من وجودها العسكري على الحدود البيلاروسية، متهما مينسك بـ”نوايا عدوانية أسطورية لم تكن موجودة أبدا”.

ووفقا للوكاشينكو، فإن بولندا ودول البلطيق تؤجج الهستيريا حول شركة فاجنر العسكرية الخاصة، التي انتقلت إلى بيلاروس بعد تمرد قصير الأجل في روسيا في أواخر يونيو.