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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري بمصر الجديدة لتأييد الرئيس السيسي

مكاتب الشهر العقاري
مكاتب الشهر العقاري

حرص عدد كبير من المواطنين التوافد على مكاتب الشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية، لليوم التاسع على التوالي، وذلك لتوثيق توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتوافد المواطنون على مكتب الشهر العقاري بمنطقة مصر الجديدة لتوثيق توكيلات دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة الـ9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل.


 

 

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_١٧٤٤٢٤
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IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_١٧٤٤١٤

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