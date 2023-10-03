استشاري يحذر: حمل المرأة المصابة بالسكر بنسبة عالية يسبب مشاكل للجنين

قال الدكتور محمد خلف، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، إنه يجب على المريضة المصابة بمرض السكر أن يكون حملها مخطط له، ولا يمكن أن تحمل فجأة.

وأضاف محمد خلف، خلال حواره ببرنامج “طبيب البلد” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أنه فى حال حمل المرأة المصابة بالسكر بنسبة عالية، فقد يسبب مشاكل كبيرة جدا لها وللجنين.

وتابع محمد خلف، أن هناك خطأ شائع هو أنه أحيانا يقوم الأطباء بعمل تحاليل للسكر التراكمي، وهذا لا يكون صحيح لتشخيص السكر، وأحيانا يكون طبيعي وتكون السيدة الحامل مصابة بالمرض أثناء الحمل.