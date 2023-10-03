أهلي 2005 يخسر أمام زد في بطولة الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥، بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، علي ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك: "فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٥ يخسر أمام فريق زد ٣-٢ في دوري الناشئين.. سجل هدفي الأهلي يوسف سيد عبد الحفيظ.

وتابع: "عمر خضر لاعب الزمالك السابق وزد الحالي صنع أهداف زد الثلاثة وكان نجم المباراة .. خضر سينضم لاستون فيلا الإنجليزي بداية الموسم المقبل"

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.