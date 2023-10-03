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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا فعل مبارك في حرب أكتوبر.. سمير فرج يفجر مفاجأة لأول مرة

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قدم اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، وأحد أبطال نصر أكتوبر، التهنئة للشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر المجيد ومرور 50 عاما على أعظم انتضار في تاريخ مصر.

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وأكد اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن نصر أكتوبر حققه الشعب والجيش معا، لافتًا إلى أن يوم 5 يونيو عقب تعرضنا للهزيمة من الكيان الصهيوني، الرئيس عبدالناصر تنحى عن الحكم، ولكن الشعب طالب ببقاء عبدالناصر في الحكم.

 

وتابع سمير فرج، أن : يوم غرق المدمرة إيلات السويس غرقت، لذا تم تهجير المواطنين من مدن القناة، ورغم كل هذه الأمور لم يعترض أي مواطن بل الشعب كله وقف مع الجيش.

 

وأوضح سمير فرج، أنه كان قائد سرية وكان يتم بناء دشم خلف السرية، وتم هجوم الطائرات الإسرائيلية على الدشم وتم إلقاء قنبلة استشهد على أثرها 10 جنود مصريين، وفي صباح اليوم الثاني تم استكمال العمل.

 

وأشار سمير فرج إلى أن الدولة خلال ست سنوات التي كان  الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في سيناء لم يتم بناء أي مدرسة أو تنفيذ أي مشروع ولكن الشعب كان يساند الدولة في كل قرارتها.

الرئيس الأسبق مبارك له فضل كبير في نصر أكتوبر

 

ولفت سمير فرج إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، له فضل كبير في نصر أكتوبر، حيث عبرت نحو 220 طائرة مصرية القناة، كما أن العقيد طيار محمد حسني مبارك كان يقضي الأسبوع كاملا في عمله حيث استلم السلاح الجوي وبه 200 طيار وعند الحرب وصل عدد الطيارين إلى 450 طيار، مشدد على دور الفريق سعد الشاذلي ودوره الكبير في حرب أكتوبر، حيث صمم سترة الجنود المصريين. 

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