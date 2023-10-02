سمير فرج يروي قصة بطل لولاه لما عبر المصريون خط بارليف والساتر الترابي ويكشف تفاصيل جديدة عن حرب اكتوبر

حل اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، ضيفا مع الإعلامي احمد موسى للحديث عن ذكري إنتصار اكتوبر المجيد، ونرصد لكم أبرز التصريحات خلال التقرير التالي:

سمير فرج يروي قصة بطل لولاه لما عبر المصريين خط بارليف والساتر الترابي

أكد اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن تدمير المدمرة إيلات الإسرائيلية أحدثت هزة كبيرة في عمليات التسليح البحري والتكيك العسكري، مشيرا إلى أن البحرية المصرية نجت في تدميرها وإغراقها.

أضاف اللواء سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج 'على مسئوليتي'، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدمرة إيلات بعد غرقها بدأ العالم في تغيير فكره العسكري ، وأصبح هناك فرقاطات بحرية، مبينا أنه تم قتل 46 إسرائيليا وإصابة 91 آخرين من المتواجدين بالمدمرة.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن إغراق المدمرة إيلات غير أيضا إستراتيجية التسليح عالميا، لافتا إلى أن المدمرة كان عليها طلبة من الكلية البحرية الإسرائيلية.



سر مكالمة جولدا مائير وكيسنجر.. سمير فرج يكشف مفاجأة عن حرب أكتوبر

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن القوات المسلحة المصرية تلقت خسائر كبيرة على إسرائيل في يوم 8 أكتوبر 1973، وكانت هذه هجمة مضادة استهدفت جيش العدو لتعويض خسائره في بداية الحرب. وأكد أن إسرائيل فقدت في هذا اليوم حوالي 500 دبابة عسكرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدي البلد”، أن إسرائيل أيضًا فقدت في هذا اليوم حوالي 30 طائرة فانتوم. وأكد أن جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، قامت بالاتصال بـ هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأبلغته بالوضع وطلبت دعمًا أمريكيًا في حربها.



وأشار إلى أن مائير قالت لكيسنجر: "إلحقنا إحنا المرة دي مش هننتهي في أسبوع مثل حرب الأيام الستة، سنقاتل حتى نطرد آخر جندي مصري، حتى يعودوا إلى الغرب".

سمير فرج: الشعب المصري وقف بجوار دولته وقت هزيمة 67

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن رأيه بأن 9 يونيو 1967 كان أسوأ يوم في تاريخ مصر. في هذا اليوم، تم رفع العلم الإسرائيلي على الضفة الشرقية لقناة السويس، وعبد الناصر أعلن تنحيه عبر خطاب مذاع. كما شهد هذا اليوم هزيمة الجيش المصري في سيناء.

وأشار خلال حواره ببرنامج “ علي مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة “صدي البلد”، إلى أن ملايين المصريين خرجوا إلى الشوارع للوقوف بجانب جمال عبد الناصر وطالبوه بعدم الاستقالة.



وأكد أن الشعب المصري وقف بجانب دولته بعد هذه الهزيمة، وذكر موقفاً حيث واجه 30 عسكريًا مصريًا قوات إسرائيلية مجهزة بالسلاح في 1 يوليو.

وأوضح أن الرئيس عبد الناصر قام بإعادة تسليح الجيش من قبل الاتحاد السوفيتي، وأشاد بجهود الفريق فوزي في إعادة تنظيم القوات المسلحة بعد هذه الهزيمة.

لتقديمها علي شكل أفلام ..سمير فرج: مصر تدرس الإفراج عن بعض وثائق حرب أكتوبر

رد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، على مقترح أحمد موسى بشأن الإفراج عن وثائق حرب أكتوبر واستخدامها في عمل فيلم، قائلا: بلاش الشطارة بيتاعتك دي.

خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون المصري يعطي الحق في الإفراج عن وثائق أكتوبر بعد 50 سنة.

وأردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن هناك لجنة هو أحد أعضائها تدرس حاليا إمكانية الإفراج عن هذه الوثائق من عدمه.

وأكد أن إسرائيل هي عدو اليوم والغد لمصر مهما حدث، مشيرا إلى أن مصر ستكون حريصة على الوثائق التي تسمح بها.

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حرب إكتوبر هزت إسرائيل

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل عرض فيلم جولدا مائير في إسرائيل عن رئيسة الحكومة الإسرائيلية وقت حرب أكتوبر، موضحا أن بطلة الفيلم تستحق جائزة الأوسكار بسبب أدائها.

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنه بعد حرب أكتوبر قامت إسرائيل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وذلك برئاسة رئيس العدل شيمون إجرانات.

أضاف أن تقرير اللجنة أشار إلى عدة تساؤلات حول حرب أكتوبر منها هل تأخرت جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، وموشى ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي في استدعاء قوات الاحتياط يوم 5 أكتوبر.

وأشار اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إلى أن مصر نجحت في تمويه إسرائيل في الحرب، ونجحت في تنفيذ ما خططت له، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلتها إسرائيل وجهت اللوم لجولدا مائير بسبب تأخرها في استدعاء قوات الاحتياط.