سمير فرج: الشعب المصري وقف بجوار دولته وقت هزيمة 67

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن رأيه بأن 9 يونيو 1967 كان أسوأ يوم في تاريخ مصر. في هذا اليوم، تم رفع العلم الإسرائيلي على الضفة الشرقية لقناة السويس، وعبد الناصر أعلن تنحيه عبر خطاب مذاع. كما شهد هذا اليوم هزيمة الجيش المصري في سيناء.

وأشار خلال حواره ببرنامج “ علي مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة “صدي البلد”، إلى أن ملايين المصريين خرجوا إلى الشوارع للوقوف بجانب جمال عبد الناصر وطالبوه بعدم الاستقالة.

وأكد أن الشعب المصري وقف بجانب دولته بعد هذه الهزيمة، وذكر موقفاً حيث واجه 30 عسكريًا مصريًا قوات إسرائيلية مجهزة بالسلاح في 1 يوليو.

وأوضح أن الرئيس عبد الناصر قام بإعادة تسليح الجيش من قبل الاتحاد السوفيتي، وأشاد بجهود الفريق فوزي في إعادة تنظيم القوات المسلحة بعد هذه الهزيمة.