سمير فرج يكشف تفاصيل عن حرب إكتوبر هزت إسرائيل

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل عرض فيلم جولدا مائير في إسرائيل عن رئيسة الحكومة الإسرائيلية وقت حرب أكتوبر، موضحا أن بطلة الفيلم تستحق جائزة الأوسكار بسبب أدائها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جولدا مائير أسطورة إسرائيل ومش عاوزين يحرقوها لكونها لم تعبأ الاحتياط إلا يوم الحرب .

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنه بعد حرب أكتوبر قامت إسرائيل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وذلك برئاسة رئيس العدل شيمون إجرانات.

أضاف أن تقرير اللجنة أشار إلى عدة تساؤلات حول حرب أكتوبر منها هل تأخرت جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، وموشى ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي في استدعاء قوات الاحتياط يوم 5 أكتوبر.

وأشار اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إلى أن مصر نجحت في تمويه إسرائيل في الحرب، ونجحت في تنفيذ ما خططت له، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلتها إسرائيل وجهت اللوم لجولدا مائير بسبب تأخرها في استدعاء قوات الاحتياط.