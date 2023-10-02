سر مكالمة جولدا مائير وكيسنجر.. سمير فرج يكشف مفاجأة عن حرب أكتوبر

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن القوات المسلحة المصرية تلقت خسائر كبيرة على إسرائيل في يوم 8 أكتوبر 1973، وكانت هذه هجمة مضادة استهدفت جيش العدو لتعويض خسائره في بداية الحرب. وأكد أن إسرائيل فقدت في هذا اليوم حوالي 500 دبابة عسكرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدي البلد”، أن إسرائيل أيضًا فقدت في هذا اليوم حوالي 30 طائرة فانتوم. وأكد أن جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، قامت بالاتصال بـ هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأبلغته بالوضع وطلبت دعمًا أمريكيًا في حربها.

وأشار إلى أن مائير قالت لكيسنجر: "إلحقنا إحنا المرة دي مش هننتهي في أسبوع مثل حرب الأيام الستة، سنقاتل حتى نطرد آخر جندي مصري، حتى يعودوا إلى الغرب".

وأشار إلى أن مائير وموشي ديان أعلنا هزيمة إسرائيل في اليوم التالي، ومن ثم بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ الجسر الجوي لدعم إسرائيل في حربها ضد القوات المسلحة المصرية.

وشدد على أن مصر هي التي استعادت أرضها وسيادتها بفضل الحرب، وأشار إلى أن إسرائيل قامت ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بانتظام، وأعلنت ضم هضبة الجولان في سوريا.