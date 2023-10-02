لتقديمها علي شكل أفلام ..سمير فرج: مصر تدرس الإفراج عن بعض وثائق حرب أكتوبر

رد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، على مقترح أحمد موسى بشأن الإفراج عن وثائق حرب أكتوبر واستخدامها في عمل فيلم، قائلا: بلاش الشطارة بيتاعتك دي.

خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون المصري يعطي الحق في الإفراج عن وثائق أكتوبر بعد 50 سنة.

وأردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن هناك لجنة هو أحد أعضائها تدرس حاليا إمكانية الإفراج عن هذه الوثائق من عدمه.

وأكد أن إسرائيل هي عدو اليوم والغد لمصر مهما حدث، مشيرا إلى أن مصر ستكون حريصة على الوثائق التي تسمح بها.