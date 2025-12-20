الإسماعيلية: قرارات بغلق 5 منشآت طبية وإنذار أخرى مخالفة

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٥ منشآت مخالفة، بجانب إنذار منشآت أخرى لتلافي السلبيات، وتضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

قامت اللجنة بالمرور على عدد ١٥ منشأة طبية خاصة وتشمل عيادة للتغذية تديرها منتحلة صفة طبيب، ٤ عيادات أسنان ،٢ مركز طبي، مركز للقلب، عيادة جراحة عيون ،٣ معامل تحاليل وتخصصات أخرى.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.