رئيس نادي إنبي يصدم اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

تحدث أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن المباراة المرتقبة ضد الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، حيث أكد أنه لا توجد مكافآت خاصة مرتبطة بالفوز للاعبين والجهاز الفني.

وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على فيسبوك: "أيمن الشريعي في تصريحات إذاعية: لا توجد مكافآت خاصة للاعبي إنبي حال الفوز على الأهلي".

ويلتقي النادي الأهلي أمام إنبي غدا الأربعاء في السابعة مساء، ببطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي، لمواصلة انتصاراته المتتالية، وتحقيق لقب كأس مصر، بعد خسارة الفريق للقب كأس السوبر الأفريقي، لصالح اتحاد العاصمة الجزائري.