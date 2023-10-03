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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة عسل بالليمون على الريق؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد العسل بالليمون على الريق.

فوائد العسل والليمون على الريق ما يلي:-
-  يقوي صّحة العظام، ويحفّز تشكيل بروتين الكولاجين في الأنسجة؛ لاحتوائه على الكالسيوم.
- يرفع كفاءة عملية الأيض أو عملية التمثّيل الغذائي، ويحسّن عملية الهضم، وتسهيل حركة الأمعاء.
-   يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويقي من الجلطات، حيث يعدّ من الوصفات الخافضة لمستوى الكولسترول غير المفيد للجسم، والذي يعيق وصول الأكسجين إلى الدم. يساعد على تخليق البروتين.
-   يعدّ من أقوى المضادات الطبيعيّة للأكسدة، ويقاوم بالتالي المُسببات المرضية لأخطر الأمراض التي تصيب الإنسان كمرض السرطان، حيث يقاوم الخلايا السرطانية والشقوق الحُرة المُسببة لها
-   يعد من المضادات الحيوية المُعززة للجهاز المناعي في الجسم.
-  يمنح البشرة نضارةً عاليةً، ويقي من ظهور الحبوب، وتهيج الجلد، والحكة.
-  يحسن الحالة المزاجية، ويمنع الاكتئاب، والتوتر. يمدّ الجسم .
-  حيوية، ويساعده على أداء المجهودات البدنية المختلفة دون تعي.
- يعالج الإمساك، ويقي من اضطرابات الجهاز الهضميّ المختلفة.
-   يعد مفيداً لأمراض الشتاء، بما في ذلك الانفلونزا، ونزلات البرد الشعبية، ويعالج مشكلات الجهاز التنفسي، ويحافظ على صحة الرئتين.
-   يزيد قدرة الجسم على حرق الدهون، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.
-     ينقي الدم من السموم والشوائب، ويمنع الإصابة بالأمراض الناتجة عن ذلك.
-     يطهر القولون ويُحسّن عمله، مما يؤدي إلى التخلّص من السموم. يدر البول.
-  يرفع كفاءة عمل النظام اللمفاوي.
-     يحسن صحة الفم، ويقي من التهاب اللثة، ويزيل الرائحة الكريهة.

طريقة تحضير مشروب العسل مع الليمون.
المكوّنات :-
نصف ليمونة. ملعقة من العسل. كوب من الماء.
طريقة التحضير:-
غلي الليمون مع الماء على النار مدّةً كافية. رفعه عن النار لتبريده، وإضافة العسل إليه، ثمّ إضافة قطع الليمون إلى المزيج، وتقليبه جيداً.

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