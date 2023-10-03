لأول مرة.. أنغام تحسم الجدل وتجيب على سؤال مين صوت مصر؟| فيديو

حسمت الفنانة أنغام الجدل حول الأحق بالحصول على لقب صوت مصر، بعد فترة طويلة من الانتقادات التي طالتها وغيرها من الفنانين بخصوص هذا الأمر.

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وقالت أنغام في تصريحات صحفية لها على هامش حفلها بالكويت:" كل الأصوات المصرية الجميلة المحترمة اللي بتقدر مصر.. هي صوت مصر".

قدمت أنغام، حفلين متتالين، حملا شعار كامل العدد، ضمن مهرجان ليلة العمر، الذي يقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، في دار الأوبرا الكويتية، ويشارك في إحياء فعالياته، عدد كبير من نجوم العالم العربي.

وخصت إدارة المهرجان، أنغام، بحفلين؛ تلبية لرغبات معجبيها بالكويت ومختلف الجنسيات العربية، وذلك عقب نفاد تذاكر الحفل الأول؛ بمجرد طرحها بساعات قليلة، وهو ما تجاوز ضعف الطاقة الاستيعابية لعدد مقاعد الجمهور بالمسرح.

وشهد حفلي أنغام، العديد من المواقف والمفاجآت المثيرة، منها تقديمها لنجلها الكويتي للجمهور، وسط حالة من الترحاب والمحبة.

وتألقت أنغام فى حفليها بمهرجان ليلة العمر، بفستانين كالأميرات، الأول وردي اللون، والثاني أحمر.

وأشعلت أنغام وصلات الغناء والطرب بعدد كبير من أغانيها المحببة لدى الجمهور منها "نفضل نرقص"، "ولا دبلت"، "مجبش سيرتي"، "سيبك أنت"، "روحي"، "لوحة باهتة"، "عمري معاك"، "علشان أرضيك" و"أكتبلك تعهد".