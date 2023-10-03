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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تنفرد بحفلين في مهرجان ليلة العمر بالكويت| صور

صدى البلد

انفردت صوت مصر، النجمة أنغام، بحفلين متتالين، حملا شعار كامل العدد، ضمن مهرجان ليلة العمر، الذي يقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، في دار الأوبرا الكويتية، ويشارك في إحياء فعالياته، عدد كبير من نجوم العالم العربي.

وخصت إدارة المهرجان، أنغام، بحفلين؛ تلبية لرغبات معجبيها بالكويت ومختلف الجنسيات العربية، وذلك عقب نفاد تذاكر الحفل الأول؛ بمجرد طرحها بساعات قليلة، وهو ما تجاوز ضعف الطاقة الاستيعابية لعدد مقاعد الجمهور بالمسرح.

وشهد حفلي أنغام، العديد من المواقف والمفاجآت المثيرة، منها تقديمها لنجلها الكويتي للجمهور، وسط حالة من الترحاب والمحبة.

كما كشفت أنغام لوسائل الإعلام مواصفات من يستحق صوت مصر قائلة: " كل صوت حلو بيحب ويقدر مصر  .. هو صوت مصر".

وأوضحت أنها فخورة بلقب صوت مصر، وأنها تعمل على الحفاظ على القيمة التشريفية الكبيرة والمعنوية لهذا اللقب، والذي يضعها فى حالة تقييم دائم لكل ما يصدر منها، سواء على المستوة الفنى أو الشخصي.

وتألقت أنغام فى حفليها بمهرجان ليلة العمر، بفستانين كالأميرات، الأول وردي اللون، والثاني أحمر.

كما أبهرت صوت مصر جمهور حفليها، بتمكنها وقدرتها على أداء مختلف الألوان الموسيقية خلال الحفل، وحرصت على تلبية طلبات الجمهور الذي شاركها الغناء بطلاقة وروعة.

وأشعلت أنغام وصلات الغناء والطرب بعدد كبير من أغانيها المحببة لدى الجمهور منها "نفضل نرقص"، "ولا دبلت"، "مجبش سيرتي"، "سيبك أنت"، "روحي"، "لوحة باهتة"، "عمري معاك"، "علشان أرضيك" و"أكتبلك تعهد" ، "بحبك وحشتيني" ، "حالة خاصة" ،" لا تهجى" ،"هو نفس الشوق" ،"لوحة باهتة و"اساميك الكتيرة" .. وغيرها الكثير. وغيرها ممن تخللها آداء راقص وتمايل للنجمة الكبيرة، عادة ما تقوم به عندما تكون فى حالة انسجام مع الجمهور المحب لها بقوة.

أنغام حفل انغام بالكويت أحدث أعمال أنغام إطلالة أنغام

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