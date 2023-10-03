محافظ قنا يؤكد دعمه مبادرات الشباب لتجميل شوارع وميادين المحافظة

أكد محافظ قنا أشرف الداودي، قيام جميع أجهزة المحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح أي مبادرات أو أنشطة شبابية تهدف لتجميل شوارع وميادين المحافظة.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، أعمال تطوير حديقة ميدان مسجد ناصر بمدينة قنا، ضمن مبادرة " قنا تتجمل"، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور حازم عمر، وسكرتير عام المحافظة حسام حموده، والسكرتير العام المساعد محمد صلاح أبوكريشة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا طارق لطفي.



وأشاد محافظ قنا، بجهود الشباب في أعمال التجميل، والتي تغرس روح الولاء والانتماء لدى الشباب، مؤكدًا أهمية تعميم مشاركة الشباب في أعمال التجميل بجميع مراكز المحافظة.



وأضاف الداودي أنه تم إعادة زراعة الحديقة بالنجيل والأزهار ونباتات الزينة، وتقسيمها إلى أحواض ذات أشكال هندسية متنوعة لإضفاء مظهر جمالي بالميدان، مشيدًا بالدور المجتمعي وشركات القطاع الخاص في المشاركة بتجميل مدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه حريص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق، باعتبارها متنفسًا للأهالي، حيث تم بالأمس افتتاح الحديقة العامة بمدينة نجع حمادي، بجانب افتتاح عدد من الحدائق الأخرى بمدن المحافظة على مدار الأشهر الماضية، ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بهدف زيادة المسطحات الخضراء، والمساهمة فى الحد من تلوث الهواء.