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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة مدافع الأهلي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

زوجة ياسر إبراهيم
زوجة ياسر إبراهيم

خطفت أسماء ياسر، زوجة مدافع النادى الأهلي، ياسر إبراهيم الأنظار بأناقتها الممزوجة بالبساطة والاحتشام فى أحدث ظهور لها.

وبدت أسماء بإطلالة كاجوال جذابة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع لون الأحمر، في الشفاه، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة إنبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، غدا الأربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٣٢٥٩
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IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٣١٢٠
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٣١٠٢
IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٣١٠٢

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