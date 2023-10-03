خطيبة نجم الاهلي تمزج بين الأناقة والجمال في أحدث إطلالة

تحرص سلمي صقر خطيبة مروان عطية لاعب النادي الأهلي علي مشاركة متابعيها احدث اطلالاتها واحداثها اليومية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت سلمى صقر بإطلالة صيفية لافتة ترتدي فستان جذاب منقوش بالورود باللون الأبيض، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة انبي غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.







