عميد حقوق عين شمس: الرئيس السيسي الأنسب لمواصلة مسيرة البناء والتنمية

قال الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن الرئيس السيسي هو الأنسب لمواصلة المسيرة في السنوات المقبلة، وهذه القناعة مبنية على أسس موضوعية، لافتا إلى أنه في عام 2014 حينما تولى السيسي رئاسة الجمهورية كانت الأجواء الأمنية في مصر غير مستقرة، مؤكدا أهمية الأمن للحياة العادية وللاستثمارات والسياحة.

وأوضح محمد صافي لـ صدي البلد، أن القاصي والداني يرى أن الحالة الأمنية في مصر مستقرة الآن بنسبة 100% فقد عادت هيبة وسلطة الدولة مما انعكس على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في البلد .

وأشاد عميد حقوق عين شمس، بقطاع الطرق والمواصلات حيث شهد طفرة لا تحتاج لإثبات لأنها واضحة للجميع، فالدولة اهتمت بتنمية الطرق بعد أن اهتمت بالأمن، منوها بأنه في 2014 كان هناك 49 جامعة حكومية وخاصة، أما الآن أصبح لدينا 92 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، والانجاز هنا في الكم والكيف، فهذه الجامعات تتخصص في مجالات بعيدة عن المجالات التقليدية وانما في تخصصات يحتاجها الوطن والمواطن.

واستكمل حديثه عن طفرة في المشروعات الجديدة التي تخص المواطن الأولى بالرعاية مثل مشروع الأسمرات ومدينة العلمين الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة ، فكلمة الجديدة صارت قاسم مشترك في كل أنحاء مصر وهو ما يدل على أن هناك حركة بناء وتنمية تنتشر في كل ربوع مصر.

وأشار إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر في عهد الرئيس السيسي، ومد المياه لأماكن كثيرة لفتح آفاق جديدة للزراعة وصارت مياه النيل تصل لأماكن متعددة .