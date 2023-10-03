شوبير يعلن تعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

أعلن اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة فريقي الأهلي وإنبي في اللقاء الذي كان مقرر له السابعة من مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "تغيير موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر غداً لتنطلق في تمام التاسعة مساءً بدلًا من السابعة مساءً".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

