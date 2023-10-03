العربية للأدوية: 3 مليون جنيه تراجعا في الأرباح خلال شهرين

أعلنت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (أدكو)، التابعة ل القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال ، تراجع أرباحها قبل الضرائب بنسبة 14.4%خلال شهري يوليو و أغسطس الماضيين.



أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية(أدكو)،تسجيل صافي ربح قبل الضريبة بلغ 19.23 مليون جنيه خلال الفترة ، مقابل 22.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية(أدكو) خلال الفترة إلى 118.33 مليون جنيه، مقابل 107.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن العام المالي الماضي (2022- 2023)، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 82.77 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 76.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 633.73 مليون جنيه، مقابل 505.04 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

سهم أدكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو بنحو (60.30%)،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)، ويمتلك ماهر مقار تاوضروس مقار (4.40%).