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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد القندوسي يهنئ كريم فؤاد بعيد ميلاده

كريم فؤاد
كريم فؤاد

حرص أحمد القندوسي، نجم الأهلي المعار إلى نادى سيراميكا كليوباترا على الاحتفال بعيد ميلاد كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ونشر احمد القندوسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لكريم فؤاد، وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد كريمو".

موعد مباراة الأهلي وإنبي

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبى في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلى وإنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة غدا يوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي.

 

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_٠٤٣٧٢٦

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