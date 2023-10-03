جمعية مجاهدي سيناء: القوات المسلحة سطرت أروع البطولات لتحقيق نصر اكتوبر

علق الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، على احتفالات نصر أكتوبر واليوبيل الذهبي لهذه المناسبة المجيدة.

وقال عبد الله جهامة في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" القوات المسلحة سطرت أروع البطولات في حرب أكتوبر المجيدة ".

تابع عبد الله جهامة:" علينا أن نذكر المواطن والشباب ببطولات القوات المسلحة والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لتحرير الأرض".

وتابع عبد الله جهامة : كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وكل التحية للشعب المصري الذي كان داعما للقوات المسلحة حتى تحقق النصر ".

واكمل عبد الله جهامة :" بفضل الله وعزيمة الرجال المقاتل المصري كان متواجدا على الضفة الشرقية لقناة السويس في 6 ساعات فقط وهذا انجاز كبير ".