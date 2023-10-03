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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: قواتنا احتاجت ألف طن معونات يوميا لمواجهة إسرائيل بحرب أكتوبر

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن يوم 7 أكتوبر صباحا حاولت القاذفات الإسرائلية توجيه ضربة لكن فشلوا بعد تصدي مقاتلات ميج 21 المصرية لها ببراعة. 

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أبو الغيط: فتح 80 ثغرة في خط بارليف خلال حرب أكتوبر


وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن سوريا كانت تتقدم على الجبهة ضد إسرائيل، وأمريكا وإسرائيل كانتا تريدان وقف إطلاق النار في أول أيام حرب أكتوبر.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القوات المصرية كانت تحتاج إلى ألف طن معونات للقوات العسكرية في المواجهة مع إسرائيل يوميا، مستدركا أن خطة الخداع الاستراتيجي كانت متكاملة. 
 

وفي السياق نفسه أشار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن تحركات وزير الحربية كانت من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي. 
 

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