بإطلالة ناعمة| هبة مجدي تخطف أنظار جمهورها

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها ومتابعيها صورا جديدة، من خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وبدت هبة مجدي بإطلالة جذابة، مرتدية توب انيق مع بنطال باللون الأسود، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، حازت على إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.